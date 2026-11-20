RADAR BOGOR – Bareskrim Polri menggeledah sebuah rumah di Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jumat, 20 November 2026.

Rumah yang digeledah Bareskrim Polri di Cibinong Bogor itu diduga menjadi salah satu posko yang berkaitan dengan pemufakatan awal dalam perkara dugaan makar terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro, mengatakan penggeledahan rumah di Cibinonga Bogor merupakan bagian dari rangkaian penyidikan yang tengah dilakukan.

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Sejak Kamis, 19 November 2026, penyidik telah menggeledah lima lokasi. Rinciannya, empat lokasi berada di wilayah Bogor dan satu lainnya di kawasan Curug, Tangerang.

"Penggeledahan ini menjadi rangkaian daripada tindakan penyidikan terkait dengan tindak pidana makar yang kemarin telah kami laksanakan gelar perkara secara internal dan rencana bahwa hari ini akan dilaksanakan ekspose dengan kejaksaan," ungkap Susatyo, Jumat, 20 November 2026.

Advertisement Ia menjelaskan, penyidik masih melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap sejumlah barang bukti elektronik yang telah diamankan.

Pengumpulan alat bukti terus dilakukan untuk memperkuat konstruksi perkara dugaan makar tersebut.

Menurut Susatyo, rumah di Cibinong itu merupakan salah satu lokasi yang diduga berkaitan dengan pemufakatan dalam tahap awal perbuatan makar.

"Dan di sini adalah salah satu posko yang menjadi dugaan pemufakatan pada perbuatan permulaan perbuatan," jelasnya.

Temukan Dokumen dan Spanduk

Dalam penggeledahan di Cibinong, tim penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan spanduk yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.