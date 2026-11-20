RADAR BOGOR – Upaya menjaga kelestarian kawasan Gunung Salak terus diperkuat melalui kolaborasi masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha. Salah satunya melalui kegiatan Ngaruwat Bumi yang digelar Forum Komunikasi Masyarakat Gunung Salak (FKMGS) di kawasan Cigombong, Kabupaten Bogor.

Kegiatan Ngaruwat Bumi yang berlangsung selama tiga hari di Bogor tersebut diisi dengan berbagai agenda, mulai dari penanaman 2.000 pohon, pertunjukan seni tradisional, bazar UMKM hingga sosialisasi pelestarian lingkungan.

PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I Regional 2 turut memberikan dukungan dan apresiasi terhadap gerakan Ngaruwat Bumi di Bogor tersebut. Kegiatan Ngaruwat Bumi dinilai sejalan dengan komitmen perusahaan dalam menjaga kelestarian lingkungan.

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Plh Manager Agrowisata Gunung Mas PTPN I Regional 2, Taufik Siregar, mengatakan gerakan penanaman pohon tersebut sejalan dengan program perusahaan, yakni penanaman sejuta pohon yang dilaksanakan di enam regional PTPN di berbagai wilayah Indonesia.

Menurutnya, kegiatan penghijauan tidak cukup hanya dengan menanam pohon.

Advertisement Perawatan dan pemeliharaan juga harus dilakukan agar tanaman dapat tumbuh dan memberikan manfaat bagi lingkungan.

"Program ini tidak berhenti pada kegiatan penanaman, tetapi berlanjut dengan pemeliharaan dan perawatan agar pohon-pohon tersebut benar-benar tumbuh, dan memberikan manfaat ekologis," ujarnya, Jumat, 20 November 2026.

Karena itu, dukungan terhadap Ngaruwat Bumi menjadi bagian dari upaya PTPN I Regional 2 membangun kepedulian lingkungan melalui kerja sama dengan masyarakat.

Gunung Salak Punya Peran Strategis

Apresiasi terhadap gerakan tersebut juga disampaikan Deputi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Noer Adi Wardojo.

Ia menilai, kawasan Gunung Salak memiliki fungsi ekologis penting karena menjadi wilayah hulu sejumlah daerah aliran sungai (DAS), termasuk DAS Cisadane.