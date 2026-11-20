RADAR BOGOR – Identitas pemilik rumah yang diduga menjadi posko awal perkara penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan dugaan makar di Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, masih menjadi tanda tanya.

Bareskrim Polri belum mengungkap secara terbuka siapa pemilik rumah di Cibinong yang digeledah pada Jumat, 20 November 2026 tersebut. Namun, muncul informasi bahwa rumah itu diduga milik mantan Kapolres Bogor.

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro, mengatakan pihaknya masih mendalami status kepemilikan rumah di Cibinong Bogor tersebut.

"Nanti, nanti dalam perkembangannya terkait dengan status rumah dan sebagainya nanti kami akan sampaikan pada saat presscon lengkap," kata Susatyo usai penggeledahan, Jumat, 20 November 2026.

Saat ditanya mengenai dugaan bahwa rumah tersebut milik eks Kapolres Bogor, Susatyo belum memberikan konfirmasi.

Advertisement Ia menyebut informasi lebih lengkap akan disampaikan setelah proses penyidikan berkembang, termasuk penetapan tersangka dalam perkara dugaan makar.

Pantauan di lokasi, suasana rumah tampak sepi saat tim penyidik melakukan penggeledahan.

Bangunan tersebut berada di sekitar kawasan yang dikelilingi kafe dan restoran. Sementara itu, area garasi terlihat dipenuhi sejumlah kendaraan roda empat dan roda dua.

Dalami Keterkaitan Kasus Penyadapan dan Makar

Susatyo menjelaskan, penyidik masih mendalami keterkaitan sejumlah pihak dalam dua perkara tersebut, yakni dugaan penyadapan ilegal dan dugaan makar.

Menurutnya, beberapa orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara penyadapan juga diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dugaan makar.