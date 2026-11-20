RADAR BOGOR – Kepedulian sosial PT Sentul City Tbk kembali dirasakan warga Desa Karang Tengah, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor.

Melalui program corporate social responsibility (CSR) bertajuk “Sentul City Berbagi”, perusahaan menyalurkan puluhan paket sembako bagi masyarakat Karang Tengah Bogor yang membutuhkan.

Sebanyak 70 paket sembako dibagikan Sentul City kepada warga di Kampung Ciburial, RW 03 Bogor, pada Jumat, 18 September 2026. Bantuan tersebut diberikan sebagai upaya meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan bahan pokok sehari-hari.

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Ketua RW 03 Kampung Ciburial, Yanto, menyambut baik kegiatan tersebut. Menurutnya, bantuan dari PT Sentul City Tbk menyentuh langsung warga yang membutuhkan di lingkungannya.

Ia juga mengapresiasi perhatian perusahaan terhadap masyarakat yang berada di sekitar wilayah operasionalnya.

Advertisement Apresiasi serupa disampaikan Pemerintah Desa Karang Tengah. Perwakilan Pemerintah Desa Karang Tengah, Rita, mengatakan kontribusi sosial PT Sentul City Tbk telah memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Saya mewakili Pak Kades berterima kasih kepada Sentul City yang telah mendistribusikan sembako hari ini. Semoga bermanfaat untuk warga desa kami dan Sentul City bisa terus berkontribusi,” ujar Rita.

Pemerintah desa berharap kerja sama antara perusahaan dan masyarakat sekitar dapat terus diperkuat.

Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk mendorong peningkatan kesejahteraan warga di wilayah penyangga kawasan Sentul.

Perkuat Sinergi dengan Warga

Perwakilan PT Sentul City Tbk, Supriyana, mengatakan penyaluran bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian perusahaan sekaligus upaya mempererat hubungan dengan masyarakat.