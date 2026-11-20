RADAR BOGOR – Hujan deras disertai angin kencang menyebabkan pohon rambutan tumbang dan menimpa rumah warga di Kampung Darmais, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jumat, 20 November 2026 sekitar pukul 15.30 WIB.

Akibat tumbangnya pohon rambutan tersebut, satu rumah warga Sukaraja Bogor mengalami kerusakan ringan. Sebanyak satu kepala keluarga (KK) dengan tujuh jiwa turut terdampak.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor Adam Hamdani mengatakan, pohon rambutan tumbang dipicu hujan deras dan angin kencang yang melanda kawasan Sukaraja.

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Selain merusak rumah, material pohon sempat menutup akses jalan kampung sehingga mengganggu aktivitas warga.

“Selain menimpa rumah warga, pohon tumbang juga sempat mengganggu akses jalan kampung,” ujarnya kepada Radar Bogor, Jumat, 20 November 2026.

Advertisement Setelah menerima laporan, tim BPBD Kabupaten Bogor langsung menuju lokasi untuk melakukan penanganan dan evakuasi.

Petugas berhasil menyingkirkan material pohon yang menghalangi jalan. Akses kampung pun kini kembali normal dan dapat dilalui warga.

Adam mengingatkan masyarakat agar memperhatikan kondisi pepohonan di sekitar rumah, terutama saat cuaca ekstrem melanda.