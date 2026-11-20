RADAR BOGOR – Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) Bogor diduga semakin berkembang.

Para pelaku PETI di TNGHS Bogor kini mulai menggunakan pola penambangan semi-modern dengan dukungan mesin berkapasitas besar dan instalasi pendukung.

Temuan PETI tersebut terungkap dalam operasi gabungan di area Resort Pengelolaan Taman Nasional Wilayah (PTNW) Gunung Talaga, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor.

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Kepala Balai TNGHS Didid Sulastiyo mengatakan, petugas menemukan mesin diesel berkapasitas besar beserta sejumlah instalasi pendukung aktivitas penambangan.

Menurutnya, penggunaan peralatan tersebut menunjukkan pola operasional yang lebih kompleks dibandingkan penambangan tradisional yang sebelumnya banyak ditemukan di kawasan TNGHS.

Advertisement “Dibandingkan dengan pola penambangan tradisional yang sebelumnya banyak ditemukan di kawasan TNGHS, ini dapat dikategorikan memiliki karakteristik semi-modern,” ungkapnya.

109 Barang Bukti Diamankan

Operasi gabungan yang berlangsung pada 16–19 November 2026 itu berhasil mengamankan 109 unit barang bukti.

Barang-barang tersebut meliputi perkakas kerja, mesin, peralatan listrik, suku cadang, serta 240 meter kabel kelistrikan.

Petugas juga menemukan 315 meter selang yang digunakan untuk mendukung pernapasan dan sirkulasi udara di dalam lubang tambang.

Didid menilai, keberadaan berbagai peralatan dan instalasi tersebut memperkuat indikasi bahwa aktivitas PETI di lokasi itu didukung sarana produksi serta permodalan yang relatif lebih besar.