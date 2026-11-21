RADAR BOGOR - Rencana pembangunan Jalan Tol Caringin-Puncak-Cianjur atau Tol Puncak, masih harus melewati sejumlah tahapan sebelum benar-benar direalisasikan.

Meski belum masuk tahap peluncuran, pemerintah berharap proyek yang digadang-gadang menjadi solusi kemacetan menuju kawasan wisata Puncak, Bogor, tersebut bisa segera diumumkan dalam waktu dekat.

Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo mengatakan, rencana pembangunan Tol Puncak saat ini masih dalam tahap kajian.

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Karena itu, pemerintah belum dapat memastikan waktu peluncuran proyek tersebut.

Meski demikian, Dody menyampaikan, harapannya agar rencana pembangunan jalan tol yang mengarah ke kawasan Puncak itu bisa segera diluncurkan.

Advertisement "Kalau Puncak memang lagi dalam kajian. Belum, belum, belum dalam beberapa saat ini kita akan melaunching itu. Tapi harapan kita sih dalam waktu dekat kita akan me-launching jalan tol yang ke arah Puncak itu," ujar Dody saat media briefing di Kantor Kementerian PU, Jumat 20 November 2026.

Pemerintah Fokus Antisipasi Lonjakan Kendaraan ke Tempat Wisata

Di sisi lain, Kementerian PU juga tengah memprioritaskan penanganan sejumlah ruas jalan tol yang diperkirakan mengalami lonjakan kendaraan, terutama jalur yang terhubung dengan destinasi wisata.

Menurut Dody, perhatian pemerintah tidak hanya tertuju pada jalur menuju Puncak Bogor.

Sejumlah akses tol menuju kawasan wisata lain, termasuk wilayah Prambanan dan sekitarnya, juga menjadi perhatian.

"Memang kita memfokuskan kepada tol-tol yang kita prediksikan akan mencapai puncaknya, terutama yang bersinggungan dengan daerah-daerah tempat wisata. Jadi yang ke arah Prambanan dan seterusnya," jelasnya.