RADAR BOGOR - Mengubah sampah organik menjadi pupuk, mengolah limbah menjadi pakan berprotein, hingga memanfaatkan biji pinang sebagai bahan pestisida nabati.

Tiga inovasi ini, menjadi bagian dari upaya mendorong pertanian yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Gagasan tersebut diperkenalkan dalam Pelatihan Pertanian Organik yang diselenggarakan Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Bogor di Sekolah Vokasi IPB University, Kamis 19 November 2026.

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Mengusung tema "Solusi Pertanian Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan", kegiatan ini menjadi langkah ICMI dalam memperluas penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian di tengah masyarakat.

Sebanyak 50 peserta mengikuti pelatihan yang melibatkan ICMI Orwilsus Bogor, ICMI Orwil Jepang, dan ICMI ORDA Bogor Tengah tersebut.

Advertisement Wakil Ketua Bidang Pembangunan Pertanian, Pedesaan dan Kewirausahaan Sosial Berkelanjutan ICMI Orwilsus Bogor, Muh Faturokhman menjelaskan, pelatihan ini dirancang untuk meningkatkan pengetahuan sekaligus keterampilan masyarakat dalam menerapkan praktik pertanian organik.

Materi yang diberikan tidak hanya membahas teknik budidaya, tetapi juga pemanfaatan limbah organik dan pengembangan teknologi pertanian yang lebih ramah lingkungan.

ICMI Bogor Soroti Empat Aspek Pertanian Berkelanjutan

Rangkaian kegiatan diawali dengan sambutan Ketua ICMI ORDA Bogor Tengah, Prof. Dr. Arief Heru Printo.

Selanjutnya, Sekretaris Umum ICMI Orwilsus Bogor, Auhadillah Azizi, menyampaikan sambutan sekaligus membuka secara resmi pelatihan tersebut.

Azizi menilai kegiatan ini memiliki manfaat penting bagi masyarakat, khususnya petani, karena mengangkat empat aspek yang saling berkaitan, yakni pertanian organik, pemanfaatan limbah organik, pengendalian hama secara alami, serta budidaya berkelanjutan.