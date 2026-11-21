RADAR BOGOR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menyatakan komitmennya untuk terus memperkuat dukungan terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), terutama dalam membuka akses pembiayaan dan permodalan.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, saat menerima kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI, Jumat, 20 November 2026.

Kehadiran Ajat dalam agenda tersebut mewakili Bupati Bogor Rudy Susmanto. Kunjungan Komisi VII DPR RI itu difokuskan pada penjaringan aspirasi serta pemetaan persoalan yang masih dihadapi pelaku UMKM, terutama dalam memperoleh fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR).

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Ketua Tim Kunjungan Spesifik Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menjelaskan bahwa agenda tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran langsung mengenai berbagai hambatan yang dialami pelaku usaha di lapangan.

Untuk mendalami persoalan tersebut, Komisi VII turut melibatkan sejumlah mitra kerja, antara lain Kementerian UMKM, Kementerian Ekonomi Kreatif, serta lembaga perbankan, termasuk Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Bank BJB.

Advertisement Dalam pertemuan itu, sejumlah pelaku UMKM menyampaikan berbagai kendala ketika mengajukan pembiayaan. Persoalan yang mengemuka meliputi masih diberlakukannya persyaratan agunan untuk pinjaman hingga Rp100 juta, batasan usia calon penerima KUR, serta terbatasnya alokasi pembiayaan di beberapa bank.

“Sejumlah persoalan yang disampaikan pelaku UMKM di antaranya masih adanya persyaratan agunan untuk pengajuan pinjaman hingga Rp100 juta, kendala batas usia dalam mengakses KUR, serta keterbatasan kuota pembiayaan di sejumlah bank,” ujar Evita dalam keterangannya di laman Pemerintah Kabupaten Bogor.

Evita menyebutkan bahwa masukan tersebut telah memperoleh tanggapan awal dari pihak perbankan. Beberapa bank menyatakan kesiapan untuk menindaklanjuti persoalan mengenai ketentuan agunan, memberikan kejelasan terkait batas usia pemohon, serta menjajaki pilihan pembiayaan lain yang dapat dimanfaatkan pelaku UMKM.

Ia juga mengingatkan para pelaku usaha agar memperluas pilihan lembaga penyalur KUR dan tidak hanya mengandalkan satu bank. Jika kuota pembiayaan pada bank tertentu telah terpenuhi, pengajuan dapat diarahkan ke lembaga perbankan lain yang masih menyediakan alokasi dana.

Sementara itu, Ajat menegaskan bahwa Pemkab Bogor terus berupaya mendampingi pelaku UMKM dalam mengembangkan usaha. Dukungan tersebut mencakup bantuan pemenuhan administrasi, pendampingan teknis pengembangan bisnis, hingga fasilitasi agar pelaku usaha dapat mengakses layanan pembiayaan dari perbankan.