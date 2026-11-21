RADAR BOGOR - Warga di Desa Kemang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor tak perlu khawatir lagi dengan kondisi rumah-rumah yang lapuk. Pasalnya, kepala desa menyiapkan bantuan bagi warganya melalui program bantuan rumah tidak layak huni (Rutilahu) tanpa mengandalkan dana dari pemerintah.

Kepala Desa Kemang, H Entang Suana mengakui, program ini bersumber dari dana para donatur di wilayah desanya. Nominal bantuan pun tidak selalu sama, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan penerima manfaat.

"Kadang-kadang butuhnya Rp3,5 juta, kita bantu, butuhnya Rp5 juta, kita bantu, butuhnya Rp10 juta (untuk perbaikan) kita upayakan," paparnya.

Advertisement Entang mengakui, sebenarnya ada program Rutilahu dari pemerintah yang juga menyasar warga miskin. Namun, program itu hanya diperuntukkan bagi masyarakat Desil 1-4.

"Sedangkan yang namanya rumah rusak itu tidak mengenal desil. Intinya kalau rumah rusak pasti warga mengadunya ke kepala desa," bebernya.

Ia menjabarkan, program ini sudah menyasar beberapa rumah warga yang mengalami kerusakan. Misal, pintu rusak, atap rumah bocor, hingga kayu-kayu yang lapuk dan mengancam kondiai penghuninya.

Advertisement "Kadang-kadang kasihan warga kita yang tidak bisa tidur nyenyak, merasa terancam, ketika ada angin atau hujan, misal takut roboh tertimpa kayu-kayu yang lapuk itu," ungkapnya.

Entang bersama jajarannya baru saja menyerahkan bantuan Rutilahu Swadaya sebesar Rp10 juta kepada warga RT 05 RW 06, Fahmi, Sabtu, 21 November 2026.

Beberapa bantuan Rutilahu Swadaya lainnya juga sudah diserahkan di beberapa titik, seperti bantuan Rp7,5 juta untuk warga di RT 01 RW 01.

Meskipun jumlahnya tak bisa memenuhi semua kebutuhan perbaikan rumah warga, namun ia berharap bantuan itu bisa meringankan warga.