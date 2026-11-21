RADAR BOGOR – Polemik pembangunan gedung yang awalnya diperuntukkan sebagai gazebo di Cluster Coatesville, Kota Wisata, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, belum usai.

Sejumlah warga terdampak bersama kuasa hukumnya berencana melaporkan pengurus RW setempat ke Polres Bogor atas dugaan perusakan fasilitas umum dan pembangunan tanpa izin.

Advertisement Kuasa hukum warga terdampak, Alofsen Marbun mengatakan, pihaknya menemukan sejumlah dugaan persoalan dalam pembangunan gazebo seluas sekitar 450 meter persegi tersebut.

Persoalan itu di antaranya dugaan perusakan taman bermain, penebangan sekitar 11 pohon besar, hingga pendirian bangunan di atas lahan fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum) milik pemerintah daerah.

Advertisement "Kami akan membuat laporan polisi hari Senin ke Polres Bogor atas tindakan pengrusakan dan membangun tanpa izin," ujarnya kepada Radar Bogor, Sabtu, 21 November 2026.

Sementara itu, warga Cluster Coatesville, Novi menjelaskan, sejumlah musyawarah sebelumnya telah menghasilkan kesepakatan agar ukuran dan ketinggian bangunan diperkecil. Namun, kesepakatan tersebut belum terealisasi.

"Padahal kita sudah kurang lebih empat kali musyawarah, kesepakatan yang semuanya menjurus ke satu yaitu dikecilkan dimensinya," tuturnya.

Novi juga mempertanyakan transparansi anggaran pembangunan karena sumber pendanaan berasal dari donatur, iuran pengelolaan lingkungan (IPL), serta sumbangan warga.

Ia menyebut terdapat penggunaan dana IPL sekitar Rp200 juta. Namun, warga mengaku belum memperoleh laporan terperinci mengenai realisasi penggunaan anggaran, sisa dana, maupun kebutuhan biaya pembangunan selanjutnya.

"Nanti akan ada audit, kita audit dulu secara internal. Ada rencana laporan ke kepolisian juga," ungkapnya.

Selain persoalan anggaran dan perizinan, warga juga mengeluhkan dampak keberadaan bangunan terhadap lingkungan sekitar, mulai dari kebisingan, aktivitas parkir, hingga biaya operasional dan perawatan gedung dalam jangka panjang.