RADAR BOGOR – Turnamen Sepak Bola Piala Karang Taruna Kecamatan Leuwisadeng sukses digelar dengan melibatkan delapan tim perwakilan desa se-Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor, Sabtu, 21 September 2026.

Selain menjadi ajang adu gengsi antardesa, turnamen ini juga menjadi wadah mempererat silaturahmi, membangun solidaritas, serta memperkuat persatuan dan kekompakan generasi muda.

Ketua Karang Taruna Kecamatan Leuwisadeng, Eep Syaepuloh mengatakan, kegiatan turnamen sepak bola merupakan salah satu bentuk komitmen Karang Taruna dalam menghadirkan ruang positif bagi generasi muda melalui kegiatan olahraga.

Menurutnya, turnamen ini bukan semata-mata tentang kemenangan dan persaingan di lapangan, tetapi juga menjadi momentum untuk membangun kebersamaan dan menjunjung tinggi sportivitas.

"Melalui kegiatan ini, kami ingin menghadirkan ruang positif bagi generasi muda untuk menyalurkan bakat dan minatnya di bidang olahraga, sekaligus mempererat tali silaturahmi dan solidaritas antardesa," ujarnya kepada Radar Bogor.

Advertisement Dalam kompetisi itu, Desa Leuwisadeng berhasil keluar sebagai juara pertama, posisi kedua diraih Desa Sibanteng, sedangkan juara ketiga bersama diraih Desa Sadengkolot dan Desa Kalong I.

Adapun delapan desa yang mengikuti turnamen tersebut yakni Kalong I, Kalong II, Sadeng, Sibanteng, Leuwisadeng, Sadengkolot, Babakan Sadeng, dan Wangunjaya.

Eep berharap semangat kebersamaan yang terbangun melalui turnamen sepak bola dapat terus terjaga dan menjadi kekuatan dalam menciptakan generasi muda yang solid, aktif, serta berdaya.

"Melalui semangat kebersamaan ini, kami berharap Karang Taruna terus menjadi wadah pemersatu pemuda di setiap desa. Bukan hanya melalui olahraga, tetapi juga berbagai kegiatan positif lainnya. Satu Barisan, Satu Semangat, Bergerak Bersama untuk Leuwisadeng," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Pelaksana Hendrik Hasanuddin menyampaikan, apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi menyukseskan turnamen tersebut.