RADAR BOGOR - Peredaran minuman keras (miras) ilegal di wilayah Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, menjadi sasaran patroli gabungan aparat bersama unsur masyarakat, Sabtu 21 November 2026 malam.

Dalam operasi yang berlangsung sekitar pukul 22.00 WIB tersebut, petugas berhasil mengamankan sebanyak 1.062 botol minuman keras berbagai jenis, termasuk minuman keras oplosan, dari sebuah toko jamu di Jalan Raya Dramaga.

Kapolsek Dramaga, Iptu Agripinus Motani Zalukhu mengatakan, patroli tersebut melibatkan unsur Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika), tokoh agama, tokoh pemuda, serta tokoh masyarakat.

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Program tersebut, kata dia, dilakukan sebagai upaya menekan peredaran minuman keras dan obat-obatan terlarang yang berpotensi mengganggu keamanan serta ketertiban masyarakat.

Ribuan Botol Miras Ditemukan di Toko Jamu

Advertisement Dari hasil patroli, petugas menemukan sebuah toko jamu di kawasan Jalan Raya Dramaga yang diduga menjual minuman keras tanpa izin.

Dalam penindakan tersebut, aparat mengamankan 1.062 botol minuman keras dari berbagai merek dan jenis, termasuk minuman keras oplosan.

"Petugas juga mendata pemilik toko berinisial F, seorang laki-laki berusia 26 tahun," ucapnya kepada wartawan.

Berdasarkan identitas kartu tanda penduduk (KTP), FA tercatat berasal dari Desa Cupang, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat.

Barang bukti selanjutnya, diamankan untuk kepentingan penanganan lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

Kapolsek Dramaga Tegaskan Tidak Ada Toleransi

Kapolsek Dramaga Iptu Agripinus Motani Zalukhu menegaskan, pihaknya bersama unsur Muspika berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan dan penertiban terhadap warung maupun toko yang menjual minuman keras tanpa izin.