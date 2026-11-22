RADAR BOGOR – Penataan kawasan trase Batutulis, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, akan berlanjut dengan penambahan karya seni mural pada bagian dinding tembok.

Rencana tersebut menjadi salah satu upaya mempercantik kawasan trase Batutulis yang kini sudah dapat dimanfaatkan masyarakat.

Wali Kota Bogor Dedie Rachim mengatakan, pembiayaan pembuatan mural di trase Batutulis tersebut akan diberikan langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Advertisement “Pak Gubernur sudah menyampaikan pesan, Pak Gubernur akan memberikan apa namanya, seni mural di dinding Batutulis,” jelas Dedie kepada awak media.

Selain memberikan dukungan untuk pembuatan mural, Gubernur Jawa Barat itu juga dijadwalkan hadir dalam peresmian trase Batutulis.

Namun, hingga kini belum ada kepastian mengenai waktu pelaksanaan agenda tersebut.

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Dedie mengaku belum mengetahui secara pasti kapan peresmian akan digelar. Pasalnya, masih terdapat sejumlah agenda lain yang harus dijalankan Gubernur Jawa Barat dalam waktu dekat.

“Jadi waktunya saya juga masih belum tahu karena setelah ini ada beberapa rangkaian kegiatan Pak Gubernur juga padat,” ujar Dedie saat dikonfirmasi lebih lanjut.

Meski jadwal peresmian belum ditentukan, Dedie menilai hal tersebut bukan menjadi persoalan utama.

Menurutnya, hal terpenting saat ini adalah trase Batutulis sudah dapat digunakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.