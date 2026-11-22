RADAR BOGOR – Praktik Tindak Pidana Perdagangan Orang atau TPPO dengan modus pemberangkatan pekerja rumah tangga (ART) secara ilegal ke luar negeri berhasil diungkap Polres Bogor.

Kasus TPPO ini terkuak setelah seorang perempuan asal Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, berinisial PDR (26), diduga menjadi korban perdagangan orang dan mengalami kekerasan saat bekerja di Arab Saudi.

Kapolres Bogor AKBP Arfan Zulkan Sipayung menjelaskan, pengungkapan kasus tersebut berawal dari laporan suami korban. Ia melaporkan dugaan TPPO yang menimpa istrinya kepada pihak kepolisian.

Advertisement Menindaklanjuti laporan itu, Satres PPA dan PPO Polres Bogor melakukan serangkaian penyelidikan serta penyidikan.

Dari hasil penelusuran, polisi mengamankan dua orang terduga pelaku berinisial E (53) dan NS (48), yang berasal dari Cianjur.

Arfan mengungkapkan, kasus tersebut bermula ketika korban PDR dikenalkan oleh seorang saksi berinisial H (42) kepada NS.

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Saat itu, NS disebut menawarkan jasa pemberangkatan tenaga kerja untuk bekerja di luar negeri.

Tertarik dengan tawaran tersebut, korban kemudian menyatakan bersedia mengikuti proses pemberangkatan.

NS selanjutnya menghubungi dan menjemput PDR di wilayah Kabupaten Bogor untuk dibawa bertemu dengan E.

Dalam proses berikutnya, E bertugas mengurus kebutuhan awal keberangkatan, termasuk biaya dan dokumen yang diperlukan.