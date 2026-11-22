RADAR BOGOR – Masyarakat yang berencana berlibur ke kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, kini bisa memantau kondisi lalu lintas sekaligus memperkirakan potensi kemacetan melalui layanan berbasis kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).

Inovasi tersebut dihadirkan Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Bogor melalui sebuah situs web yang dirancang untuk membantu masyarakat merencanakan perjalanan menuju kawasan wisata Puncak.

Saat ini, layanan tersebut telah memasuki tahap uji coba dan mulai dibuka untuk publik.

Advertisement Peluncuran secara lebih luas direncanakan menjelang libur Natal 2026 dan Tahun Baru (Nataru) 2027.

Kasatlantas Polres Bogor, AKP Afif Widhi Ananto, menjelaskan bahwa pengembangan web AI ini bertujuan memberikan kemudahan bagi masyarakat, terutama warga Jakarta dan wilayah sekitarnya, dalam mendapatkan informasi mengenai situasi lalu lintas di jalur Puncak.

Melalui layanan tersebut, masyarakat dapat mengetahui kondisi lalu lintas sekaligus memahami rekayasa yang sedang diberlakukan.

Dengan demikian, pengguna jalan bisa memperkirakan waktu perjalanan dan menentukan jadwal keberangkatan yang lebih tepat.

"Dengan begitu, masyarakat diharapkan lebih teredukasi, memiliki gambaran utuh mengenai situasi terkini dan rekayasa lalu lintas yang berlaku, serta dapat menyesuaikan jadwal keberangkatan," ungkapnya di Pos Gadog Hoegeng, Ciawi, Minggu 22 November 2026.

Afif menerangkan, sebelumnya informasi mengenai pengaturan dan rekayasa lalu lintas di kawasan Puncak hanya disampaikan melalui akun media sosial resmi Satlantas Polres Bogor.

Namun, kini informasi tersebut dikembangkan menjadi layanan berbasis situs web sehingga lebih mudah diakses masyarakat melalui berbagai perangkat, kapan pun dan di mana pun.