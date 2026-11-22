RADAR BOGOR – Sebanyak 3.193 anggota Gerakan Pramuka dari berbagai tingkatan mengikuti Tapakan Pramuka Garuda Angkatan IV Tahun 2026 di Bumi Perkemahan Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor.

Kegiatan yang digelar selama tiga hari, mulai 19 hingga 21 November 2026 tersebut, menjadi salah satu langkah Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kabupaten Bogor untuk meningkatkan kualitas pembinaan sekaligus membentuk generasi muda yang berkarakter, mandiri, disiplin, dan memiliki jiwa kepemimpinan.

Berdasarkan data akhir hingga 16 November 2026, peserta Tapakan Pramuka Garuda Angkatan IV terdiri atas 1.301 Pramuka Siaga, 1.407 Penggalang, 483 Penegak, serta dua Pandega.

Advertisement Ribuan anggota Pramuka tersebut berasal dari 39 Kwartir Ranting (Kwarran) di seluruh wilayah Kabupaten Bogor.

Mereka merupakan peserta yang telah melalui tahapan pembinaan secara berjenjang, dimulai dari gugus depan dengan dukungan koordinasi para Ketua Kwarran, pembina, dan pelatih.

Ketua Harian Kwarcab Gerakan Pramuka Kabupaten Bogor, Makmur Rojak, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berperan dalam proses pembinaan hingga pelaksanaan Tapakan Pramuka Garuda Angkatan IV Tahun 2026.

Menurutnya, keberhasilan kegiatan tersebut tidak terlepas dari kerja sama jajaran pengurus, pembina, pelatih, serta berbagai pihak yang terlibat dalam mendukung proses pelatihan peserta.

“Atas nama pimpinan Kwarcab, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung proses pelatihan dan pelatihan anak-anak kita, mulai dari gugus depan hingga koordinasi para Ketua Kwarran. Ini merupakan hasil kerja bersama yang patut kita apresiasi,” ujarnya, Minggu 22 November 2026.

Makmur juga menyampaikan salam hormat dari Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka Kabupaten Bogor yang belum dapat menghadiri kegiatan tersebut karena harus menjalankan agenda lain yang tidak bisa ditinggalkan.

Ia berharap, pencapaian sebagai Pramuka Garuda dapat menjadi kebanggaan bagi seluruh peserta.