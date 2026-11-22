RADAR BOGOR – Jembatan Leuwiranji yang menjadi akses penghubung Kecamatan Rumpin dan Gunungsindur, Kabupaten Bogor, kini dikeluhkan warga.

Kondisi permukaan jembatan yang masih berupa lempengan plat baja dinilai membahayakan, terutama ketika hujan turun dan membuat jalur tersebut licin akibat campuran air serta lumpur.

Bukan sekadar mengganggu kenyamanan perjalanan, kondisi itu bahkan disebut kerap memicu pengendara sepeda motor terjatuh saat melintas.

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Warga pun berharap, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor segera turun tangan melakukan pengaspalan atau pengecoran agar jembatan lebih aman digunakan.

Keluhan tersebut, salah satunya disampaikan Saeful, warga Desa Sukamulya, Kecamatan Rumpin.

Advertisement Ia mengaku, hampir setiap pagi mendengar kabar adanya pengendara motor yang terpeleset saat melewati jembatan tersebut.

"Banyak pengendara motor yang jatuh di Jembatan Leuwiranji, terutama saat pagi hari. Kondisinya licin karena terkena air hujan dan belum diaspal," ungkap Saeful, Minggu 22 November 2026.

Jadi Jalur Andalan Aktivitas Warga Dua Kecamatan

Menurut Saeful, persoalan ini tidak bisa dianggap sepele.

Jembatan Leuwiranji merupakan jalur penting yang setiap hari digunakan masyarakat untuk menunjang berbagai aktivitas, mulai dari berangkat kerja, sekolah, hingga berbelanja ke pasar.

Ketika kondisi jembatan licin, masyarakat harus ekstra hati-hati.