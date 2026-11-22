RADAR BOGOR – Dua mantan Ketua Umum Badan Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPC HIPMI) Kabupaten Bogor, Bambang Pria Kusuma dan Akhmad Hidayat dipercaya masuk kepengurusan Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI. Keduanya resmi dilantik pada 20 November 2026.

Pengurus HIPMI Kabupaten Bogor, Indra Jaya, menyebut kepercayaan tersebut menjadi momentum penting bagi organisasi. Keterlibatan keduanya juga menunjukkan kiprah kader daerah di tingkat nasional.

Bambang menjabat Ketua Umum BPC HIPMI Kabupaten Bogor periode 2019–2022. Sementara Akhmad memimpin pada periode 2022–2025. Keduanya turut berkontribusi dalam pengembangan organisasi dan kewirausahaan di Kabupaten Bogor.

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Menurut Indra, kepercayaan tersebut menjadi bukti eksistensi pengusaha muda Kabupaten Bogor di tingkat nasional. Kehadiran mereka di kepengurusan pusat diharapkan memperluas kolaborasi dengan jaringan pengusaha nasional.

Kolaborasi itu juga diharapkan dapat mendorong potensi ekonomi daerah, mulai dari investasi, industri kreatif, pertanian, hingga pengembangan usaha lokal.

Advertisement "Sejumlah sektor yang berpeluang dikembangkan melalui jejaring tersebut meliputi kewirausahaan, investasi, industri kreatif, pertanian, dan pengembangan ekonomi lokal," jelasnya.

Indra menyebut bergabungnya dua mantan ketua umum tersebut menjadi kebanggaan keluarga besar HIPMI Kabupaten Bogor. Menurutnya, kontribusi kader tidak berhenti setelah masa kepemimpinan di tingkat cabang berakhir, tetapi dapat berlanjut hingga tingkat pusat.

Ia berharap kepercayaan tersebut memotivasi pengusaha muda lainnya untuk meningkatkan kapasitas, memperluas jejaring, dan mengambil peran dalam pembangunan ekonomi.