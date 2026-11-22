RADAR BOGOR – Pertemuan guru-guru di Kantor UPT PGRI Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor berubah menjadi pengalaman pahit bagi Winda Aprilianti.

Sepeda motor Honda Beat miliknya yang diparkir di depan kantor tersebut, raib saat ia mengikuti kegiatan, Kamis 19 November 2026.

Setelah menerima laporan korban, Unit Reskrim Polsek Rumpin bergerak melakukan penyelidikan.

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Hasilnya, seorang pemuda berinisial Y.P. (23), warga Kecamatan Rumpin ditangkap pada Jumat malam 20 November 2026.

Penangkapan berlangsung sekitar pukul 20.00 WIB di Jalan Janala, Desa Cipinang, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor.

Advertisement Pengungkapan kasus pencurian dengan pemberatan kendaraan bermotor tersebut dipimpin Kapolsek Rumpin bersama jajaran Unit Reskrim.

Motor Hilang Saat Korban Menghadiri Pertemuan Guru

Peristiwa pencurian bermula pada Kamis 19 November 2026, sekitar pukul 11.00 WIB.

Saat itu, Winda memarkirkan sepeda motor Honda Beat berwarna silver di depan Kantor UPT PGRI Kecamatan Rumpin untuk menghadiri pertemuan guru-guru.

Namun, setelah kegiatan selesai, korban mendapati kendaraannya sudah tidak berada di tempat semula.

Winda sempat berusaha mencari sepeda motornya di sekitar lokasi parkir.