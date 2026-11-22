RADAR BOGOR – Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Perikanan dan Peternakan mengadakan lomba mewarnai untuk memperingati Hari Ikan Nasional (Harkannas) 2026. Acara yang digelar di Gedung Tegar Beriman pada Minggu, 22 November 2026 tersebut diikuti oleh 100 anak dari jenjang TK, PAUD, hingga Sekolah Dasar (SD).

Perlombaan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkenalkan sektor perikanan kepada anak-anak sejak usia dini. Melalui aktivitas yang menggabungkan unsur pendidikan dan hiburan, peserta diajak mengenal dunia ikan sekaligus memahami peran perikanan dalam kehidupan sehari-hari.

Suasana kegiatan berlangsung meriah. Para peserta terlihat antusias mengembangkan ide dan kreativitas mereka dengan memberikan beragam warna pada gambar yang telah disediakan oleh panitia.

Apresiasi terhadap kegiatan tersebut disampaikan Adila, salah satu orang tua peserta asal Kecamatan Cibinong.

Ia menilai lomba mewarnai dapat menjadi wadah bagi anak untuk menyalurkan kreativitas sekaligus mendapatkan pengalaman baru di luar kegiatan belajar sehari-hari.

Advertisement Adila juga berharap kegiatan edukatif serupa dapat kembali digelar pada kesempatan mendatang. Menurutnya, aktivitas seperti ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk belajar dengan cara yang menyenangkan.

"Semoga dapat terus diselenggarakan karena tidak hanya memberikan hiburan, tetapi juga menghadirkan pengalaman belajar yang menyenangkan bagi anak-anak," ujarnya dalam keterangan di laman Pemerintah Kabupaten Bogor.

Panitia turut memberikan goodie bag dan medali kepada seluruh peserta sebagai bentuk penghargaan atas partisipasi mereka. Kemeriahan acara semakin terasa melalui pembagian berbagai doorprize yang dikemas dalam permainan interaktif.

Melalui peringatan Hari Ikan Nasional tahun ini, Pemkab Bogor ingin menumbuhkan ketertarikan anak-anak terhadap sektor perikanan sejak dini.