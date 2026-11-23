RADAR BOGOR – Bareskrim Polri menyebut sebuah rumah di wilayah Bogor terindikasi digunakan sebagai posko oleh Kombes Pol Iman Imanuddin dalam penyelidikan kasus dugaan makar terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Dugaan Bareskrim Polri tersebut muncul setelah penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Tipidum) Bareskrim Polri melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut, termasuk di Bogor.

“Salah satu rumah di Bogor terindikasi menjadi posko bagi Kombes Pol IM,” kata Direktur Tipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro, Jumat, 20 November 2026.

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Susatyo mengatakan, rangkaian penggeledahan dilakukan sejak Kamis, 19 November 2026 malam.

Penyidik menyasar sejumlah rumah di wilayah Bogor serta satu lokasi di Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang.

Advertisement Menurut Susatyo, lokasi yang digeledah diduga berkaitan dengan Brigjen Pol Tedjo Kusumo dan Kombes Pol Iman Imanuddin.

“Sejak kami malam, tim penyidik Direktorat Tipidum terus melakukan penggeledahan terkait tindak pidana makar di lima lokasi rumah terkait Brigjen Pol TK dan Kombes Pol IM di daerah Bogor dan satu lokasi di Curug, Tangerang,” ujarnya.

Namun, Bareskrim belum membeberkan secara rinci mengenai status kepemilikan rumah yang menjadi lokasi penggeledahan.

Susatyo mengatakan hasil penggeledahan akan disampaikan dalam konferensi pers.

“Untuk hasil penggeledahan akan disampaikan saat presscon,” katanya.