RADAR BOGOR - Kedekatan polisi dengan pelajar, terus dibangun melalui pendekatan langsung ke lingkungan sekolah.

Salah satunya dilakukan Kapolsek Gunungsindur, AKP Ucup Supriatna, yang menjadi pembina upacara bendera di SMA Negeri Gunungsindur, Kabupaten Bogor, Senin 23 November 2026.

Tidak sekadar menjalankan tugas sebagai pembina upacara, kehadiran AKP Ucup juga menjadi kesempatan untuk memberikan edukasi sekaligus motivasi kepada para siswa.

Advertisement Baca Juga: Kurangi Makanan Berminyak, Coba Resep Ayam Kukus Pedas ala Chef Devina Hermawan

Sejumlah pesan penting disampaikan, mulai dari bahaya narkoba, keselamatan berlalu lintas, hingga upaya mencegah aksi tawuran di kalangan remaja.

Bangun Kedekatan Polisi dengan Pelajar

Advertisement AKP Ucup mengatakan, kunjungan ke sekolah merupakan bagian dari kegiatan rutin sejak dirinya menjabat sebagai Kapolsek Gunungsindur.

Program tersebut menyasar pelajar tingkat SMP hingga SMA di wilayah Kecamatan Gunungsindur.

Menurutnya, pendekatan langsung kepada para siswa penting dilakukan agar mereka tidak merasa canggung atau takut berinteraksi dengan anggota kepolisian.

"Intinya, saya sebagai Kapolsek Gunungsindur beserta jajaran ingin memberikan rasa kedekatan antara polisi dengan anak-anak sekolah. Khususnya melalui pembekalan tentang narkoba dan cara berlalu lintas yang baik," ujar AKP Ucup.

Ia juga mengajak, para pelajar untuk berani menyampaikan informasi kepada kepolisian apabila mengetahui adanya indikasi penyalahgunaan narkoba, tawuran, maupun aktivitas lain yang berpotensi mengarah pada tindak pidana di lingkungan tempat tinggal mereka.

AKP Ucup menegaskan, para siswa tidak perlu ragu melaporkan informasi tersebut kepada pihak kepolisian, termasuk Polsek Gunungsindur.