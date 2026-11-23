RADAR BOGOR – Kondisi jalan Jembatan Leuwiranji yang licin saat diguyur hujan dan dipenuhi lumpur mulai membuat warga resah.

Bukan sekadar mengganggu kenyamanan, kondisi tersebut juga menjadi ancaman serius bagi keselamatan pengendara, terutama pengguna sepeda motor yang setiap hari melintasi jembatan penghubung dua kecamatan tersebut.

Keluhan demi keluhan terus disampaikan masyarakat.

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Warga berharap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor tidak tinggal diam dan segera melakukan pembenahan agar akses vital tersebut lebih aman dilalui.

Salah satu pengguna jalan, Rio mengungkapkan, insiden pengendara sepeda motor terjatuh saat melintasi Jembatan Leuwiranji bukan lagi kejadian yang jarang terjadi.

Advertisement Menurutnya, kondisi permukaan jembatan yang licin sangat membahayakan, terlebih ketika hujan turun.

Ia pun meminta, pemerintah segera mengambil langkah nyata dengan mengaspal atau membeton permukaan jalan jembatan.

"Bukan satu dua orang warga pengendara sepeda motor yang jatuh saat melintasi Jembatan Leuwiranji. Banyak betul, jadi tolong diperhatikan dan segera diperbaiki dengan diaspal atau dibeton," ungkap Rio.

Setiap Hari Melintas, Warga Mengaku Waswas

Kekhawatiran serupa dirasakan Kamila.

Sebagai warga yang setiap hari harus melewati Jembatan Leuwiranji untuk beraktivitas, kondisi jalan yang hanya berupa lempengan baja tanpa lapisan aspal membuatnya merasa tidak aman.