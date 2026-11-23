RADAR BOGOR – Upaya Pemkot Bogor dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik mendapat pengakuan di tingkat nasional.

Wali Kota Bogor, Dedie Rachim, menerima penghargaan sebagai Tokoh Kepala Daerah Penggerak Pelayanan Publik Inklusif dan Transparan dalam ajang Indonesia Consumer Care 100 Brands (ICC100) Expo & Award 2026.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam acara yang digelar Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bersama Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) di JIEXPO Hall D2, Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu 21 November 2026.

Advertisement Dedie mengatakan, penghargaan tersebut menjadi dorongan bagi Pemkot Bogor untuk terus membenahi dan meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.

Perhatian khusus juga diberikan pada kemudahan layanan bagi pelaku usaha yang berencana mengembangkan bisnis maupun menanamkan investasi di Kota Bogor.

Menurutnya, pelaku usaha memiliki peran penting sebagai mitra pemerintah daerah dalam menggerakkan perekonomian.

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Oleh sebab itu, pemerintah perlu memastikan pelayanan yang diberikan berjalan optimal, terbuka, dan mengedepankan transparansi.

"Yang pertama, tentu sebagai pemerintah daerah, para pengusaha merupakan mitra strategis. Untuk itu, kami dari Pemkot Bogor terus berupaya memberikan pelayanan terbaik, khususnya kepada para pengusaha yang ingin menjalankan kegiatan usaha maupun berinvestasi di Kota Bogor," ujar Dedie Rachim.

Ia menegaskan, penghargaan yang diterimanya bukan menjadi alasan untuk berpuas diri.

Sebaliknya, apresiasi tersebut diharapkan dapat memacu pemerintah daerah untuk terus melakukan perbaikan, terutama dalam hal keterbukaan informasi dan kemudahan proses perizinan usaha.