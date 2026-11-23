RADAR BOGOR – Bupati Bogor Rudy Susmanto menyatakan dukungannya terhadap proses penyelidikan yang dilakukan Bareskrim Polri terkait dugaan pemufakatan tindakan makar dan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Penggeledahan yang dilakukan aparat kepolisian di sejumlah lokasi di Kabupaten Bogor itu, menurut Rudy Susmanto, harus ditangani sepenuhnya oleh aparat penegak hukum.

Sebelumnya, Bareskrim Polri telah melakukan penggeledahan di lima lokasi yang diduga digunakan sebagai posko pemufakatan tindakan makar dan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Advertisement Dari lima titik tersebut, empat di antaranya berada di wilayah Kabupaten Bogor. Salah satu lokasi yang menjadi sasaran penggeledahan terakhir berada di Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong.

Lokasi yang diduga milik mantan Kapolres Bogor tersebut menjadi tempat petugas mengamankan sejumlah dokumen dan spanduk.

Barang-barang itu diduga berkaitan dengan awal pemufakatan tindakan penyadapan ilegal dan dugaan makar.

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Menanggapi langkah penyidik Bareskrim Polri tersebut, Rudy Susmanto menegaskan bahwa Pemkab Bogor menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan.

Ia meminta masyarakat memberikan ruang kepada aparat untuk menjalankan tugasnya dalam mengusut perkara tersebut.

"Nah, tentunya biarkan aparat penegak hukum bekerja," kata Rudy, Senin 23 November 2026.

Rudy menambahkan, Pemkab Bogor siap memberikan dukungan apabila kepolisian membutuhkan informasi, keterangan, maupun bantuan lain yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.