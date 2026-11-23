RADAR BOGOR – Kondisi jalan di Jembatan Leuwiranji, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, yang licin saat diguyur hujan menjadi perhatian pemerintah setempat.

Menyusul sejumlah kecelakaan pengendara sepeda motor terpeleset di Jembatan Leuwiranji, Camat Rumpin Icang Aliuddin bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) segera melakukan langkah penanganan.

Icang mengaku prihatin atas insiden kecelakaan yang terjadi di Jembatan Leuwiranji tersebut.

Advertisement Terlebih, sejumlah pengendara sepeda motor dilaporkan kehilangan keseimbangan hingga terjatuh saat melintas.

"Kami sangat prihatin atas kejadian itu dan akan segera berkoordinasi dengan Dinas PUPR untuk segera di lakukan perbaikan dan penanganan," ungkap Icang Aliuddin, Senin 23 November 2026.

Ia menjelaskan, permukaan jalan di Jembatan Leuwiranji memang berpotensi menjadi licin ketika terkena air hujan.

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Kondisi tersebut dipengaruhi material konstruksi jembatan yang menggunakan hamparan besi dan lempengan plat baja.

Sebagai langkah awal untuk mengantisipasi kecelakaan serupa, pihak kecamatan telah menyiapkan sejumlah spanduk atau banner berisi imbauan keselamatan bagi para pengguna jalan.

Pesan tersebut meminta pengendara agar mengurangi risiko kecelakaan dengan meningkatkan kewaspadaan dan berhati-hati ketika melintasi Jembatan Leuwiranji.

"Kami sudah buat tulisan - tulisan berisi himbauan agar pata pengguna kendaraan lebih berhati-hati serta waspada saat melintas jembatan," ungkap Camat Rumpin.