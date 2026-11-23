RADAR BOGOR – Suasana lingkungan permukiman di RT 03/06, Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor mulai ditata dengan sentuhan berbeda.

Melalui program Lembur Dayeuh Pajajaran, kawasan tersebut dikembangkan menjadi lingkungan yang lebih tertata, asri, sekaligus menampilkan kekayaan kearifan lokal Tatar Sunda.

Penataan ini tidak sekadar menghadirkan wajah baru bagi permukiman warga.

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Pembangunan gapura, pemasangan pagar berbahan bambu, hingga pembenahan kawasan menjadi bagian dari upaya membangun identitas lingkungan yang kental dengan nuansa budaya tradisional.

Program yang didanai melalui Bantuan Keuangan Kabupaten Bogor tersebut, menjadi salah satu langkah Pemerintah Desa Cijujung dalam mempercantik kawasan sekaligus memperkuat karakter lokal masyarakat.

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Kepala Desa Cijujung, Wahyu Ardianto, mengatakan pengembangan konsep Lembur Dayeuh Pajajaran terus dilakukan secara bertahap.

Penataan kawasan ini, diarahkan agar lingkungan permukiman memiliki tampilan yang lebih menarik tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya yang menjadi identitas masyarakat Sunda.

Pelaksanaan kegiatan berada di bawah koordinasi Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang diketuai Rosid.

Adapun anggaran yang dialokasikan untuk program tersebut mencapai Rp200 juta, termasuk pajak.

“Di bawah pengelolaan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang diketuai Rosid, penataan kawasan ini didukung anggaran sebesar Rp200 juta, termasuk pajak,” jelas Wahyu kepada Radar Bogor, Senin 23 November 2026.