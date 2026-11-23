RADAR BOGOR - Menjelang berakhirnya tahun 2026, Perumda Air Minum Tirta Kahuripan tetap semangat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kabupaten Bogor dengan menghadirkan program Promo Akhir Tahun berupa potongan harga sebesar 50 persen untuk biaya sambungan baru bagi calon pelanggan yang ingin menikmati layanan air bersih melalui perpipaan.

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‎Program promo ini berlaku selama periode November hingga Desember 2026, khusus untuk kelompok tarif Rumah Tinggal (RIA sampai dengan R4F) dan Niaga (N1 sampai dengan N2).

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‎Program ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan kemudahan akses layanan air bersih yang terjamin kesehatannya dengan biaya pemasangan yang lebih terjangkau.

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‎Plt Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Kahuripan, Bambang Pria Kusuma menyampaikan program ini merupakan salah satu bentuk dukungan perusahaan plat merah milik daerah di bidang pelayanan air bersih dalam hal menjaga kesehatan masyarakat Kabupaten Bogor melalui penyediaan air bersih yang sesuai dengan standar Permenkes No. 2 Tahun 2023.

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‎"Melalui program diskon 50 persen biaya sambungan baru ini, kami ingin memberikan kesempatan akses air bersih yang lebih luas kepada masyarakat," ujar Bambang Senin, 23 November 2026.

Bambang berharap promo akhir tahun ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, sehingga mempercepat terciptanya kehidupan SDM yang sehat, higienis dan produktif yang pada akhirnya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bogor.

Advertisement Program ini juga menurut Bambang merupakan bagian dari komitmen perusahaan atas arahan Bupati Bogor Rudy Susmanto selaku KPM Perumda Air Minum Tirta Kahuripan untuk memperluas cakupan pelayanan, meningkatkan jumlah pelanggan serta mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur jaringan perpipaan yang telah tersedia untuk mendongkrak perekonomian masyarakat Kabupaten Bogor.

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‎“Layanan air bersih melalui perpipaan memberikan tarif air yang jauh lebih murah dan stabil dibandingkan membeli air eceran atau air kemasan, penghematan biaya air harian ini dapat meningkatkan daya beli masyarakat," jelasnya.