RADAR BOGOR - Kecelakaan lalu lintas di Jalan Alternatif GOR Pakansari, Kelurahan Tengah, Cibinong, Kabupaten Bogor pada Minggu, 22 November 2026 malam. Dua orang mengalami luka dalam insiden kecelakaan tersebut.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Bogor Ipda Ares Rahman menyampaikan kecelakaan lalu lintas bermula saat motor bergerak dari arah Simpang Sentul menuju ke arah Pakansari.

Saat tiba di lokasi kejadian, kata dia, pengendara sepeda motor diduga kurang konsentrasi, sehingga oleng ke kanan jalan dan menabrak pembatas jalan.

"Sepeda motor bergerak dari arah Simpang Sentul menuju ke arah Pakansari, setibanya di TKP pengendara kurang konsentrasi lalu oleng ke kanan dan menabrak pembatas jalan, sehingga terjadilah kecelakaan lalu lintas tunggal," ungkap Ares Senin, 23 November 2026.

Akibat kecelakaan tersebut, Ares mengatakan pengendara sepeda motor berinisial AK dan penumpang berinisial A mengalami luka hingga di larikan ke rumah sakit.

Advertisement "Pengendara AK mengalami luka di bagain kepala dan tangan sebelah kanan, penumpang A mengalami luka bagian wajah dan tangan sebelah kanan, dibawa ke RSUD Bakti Pajajaran," jelasnya.

Tak hanya terdapat korban luka, ia menambahkan akibat kecelakaan lalu lintas itu juga, mengalami kerugian materi.