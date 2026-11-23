RADAR BOGOR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor akan membangun Ruang Terbuka Keluarga pada tahun 2027 yang tersebar di wilayah Kabupaten Bogor. RTK berisikan fasilitas mini soccer hingga tempat bermain anak. ‎ ‎"Jadi intinya tahun depan 2027 Insya Allah Pak Bupati Bogor merencanakan untuk pembangunan ruang terbuka keluarga," kata Kepala Dinas Perumahan Kawasan dan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Bogor, Eko Mujiarto, Senin, 23 November 2026. ‎ ‎Eko menyampaikan, ruang terbuka akan dibangun di lima titik lokasi yang tersebar di wilayah Kabupaten Bogor. Seperti di Bojonggede dan Tanjungsari.

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‎"Pertama di Bojonggede kedua Tanjungsari, ketiga sampai lima sedang pastikan terutama mengenai lahan-lahan di masing-masing wilayah. Karna lokasi tersebut dibangun minimal harus ada luasan lahan minimal 5.000 meter," jelasnya.

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‎Nantinya, kata Eko, ruang terbuka keluarga berisikan sejumlah fasilitas, baik itu fasilitas olahraga seperti mini soccer hingga arena bermain anak.

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‎"Yang jelas ruang terbuka keluarga itu ada mini soccer, UMKM, fasilitas penunjang toilet, mushala, jogging track, olahraga push up, dan lain sebagainya termasuk ada Playground buat anak-anak bermain dan fasilitas lainnya," paparnya.

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‎Bahkan, jika luasan lahan melebihi 5.000 meter, kata dia, Pemkab Bogor juga akan membangun ruang serba guna untuk kegiatan masyarakat sekitar.

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‎Eko menyebut, pihaknya juga sudah memiliki Detail Engineering Desaign (DED) ruang terbuka keluarga. Pembangunan, disebut akan serentak pada tahun 2027 di lima titik lokasi itu.

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‎Ia menambahkan, untuk anggaran setiap satu titik lokasi ruang terbuka keluarga dianggarkan sekitar Rp4 miliar.

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‎"Kalau di DED kita sekitar Rp4 miliar anggaranya kebutuhan anggaran di satu lokasi. Nanti menyesuaikan anggaran yang tersedia apakah ada dibangun secara keseluruhan fasilitas penunjang itu atau secara bertahap," pungkasnya. (abl)