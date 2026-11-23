RADAR BOGOR – Kecelakaan lalu lintas tunggal terjadi di Jalan Raya Cileungsi-Jonggol, tepatnya di Kampung Penanggalan, Desa Gandoang, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Senin, 23 November 2026 sekitar pukul 10.00 WIB.

Insiden tersebut melibatkan sepeda motor Honda Vario yang menabrak trafo listrik di sisi kiri jalan. Akibat kejadian itu, pengendara berinisial FN mengalami luka ringan.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Bogor, Ipda Ares Rahman menjelaskan, kecelakaan bermula saat sepeda motor Honda Vario melaju dari arah Cileungsi menuju Jonggol.

"Setibanya di TKP bergerak oleng ke kiri jalan dan menabrak trafo listrik yang berada di sebelah kiri jalan," ujar Ares kepada Radar Bogor Senin, 23 November 2026.

Ia mengungkapkan, akibat benturan yang cukup keras, pengendara mengalami luka pada bagian kaki sebelah kanan dan wajah.