RADAR BOGOR - Aksi dugaan pencurian dengan kekerasan menimpa warga di Jalan Ciomas Harapan Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor pada Senin, 23 November 2026.

Keluarga korban, Prita menerangkan dalam menjalankan aksinya komplotan rampok itu berpura-pura sebagai petugas PLN.

Komplotan pelaku yang berjumlah 4 orang mendatangi rumah neneknya (korban). Dua dari empat pelaku menemui korban dan menyampaikan ada gangguan listrik.

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Anak korban yang tinggalnya dekat rumah korban curiga dengan keberadaan para pelaku. Ia kemudian menghampiri pelaku yang berada di dalam rumah.

Advertisement Pelaku kemudian lari ke luar rumah dan hendak kabur menggunakan motor. Anak korban sempat menahan, tetapi ia dipukuli hingga terjatuh. Komplotan pelaku pun kabur melarikan diri. Pelaku juga sempat mengancam akan menembak anak korban.

Akibat kejadian itu korban mengalami kerugian hingga puluhan juta.