RADAR BOGOR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menggandeng pihak swasta dalam pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten Bogor. ‎ ‎"Kita berupaya akan menggandeng beberapa pihak swasta terkait pengelolaan sampah di berbagai wilayah di Kabupaten Bogor," kata Bupati Bogor Rudy Susmanto usai rapat di Kantor Dinas Lingkungan (DLH) Kabupaten Bogor, Senin, 23 November 2026. ‎ ‎Menurutnya, jika pengelolaan sampah di Kabupaten Bogor hanya dilakukan oleh pemerintah saja, maka akan membebani Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

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‎"Karena kalau sepenuhnya dikelola oleh pemerintah dengan armada milik pemerintah, itu akan menjadi beban yang cukup besar bagi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)," tuturnya.

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‎Ia menjelaskan bahwa, pada tahun-tahun sebelumnya, penanangan timbulan sampah di Kabupaten hanya sekitar 1,5 persen yang ditangani.

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‎"Terkait penanganan timbulan sampah, dibeberapa tahun ke belakang, penanganan kita hanya sekitar 1,5 sampai 1,6 persen," ujarnya.

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‎Namun, kata Rudy, tahun ini penanganan timbulan sampah di Kabupaten Bogor naik pesat hingga 56 persen.

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‎"Allhamdulilah dari data Kementrian Lingkungan Hidup, penanganan yang hanya 1,5 persen sekarang di 2026 sudah ditangani kurang lebih 56 persen," terangnya.

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‎Oleh karena itu, dengan melibatkan pihak swasta, pengelolaan sampah juga akan lebih optimal.