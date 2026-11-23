Keenam tersangka terdiri dari Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), Irjen Slamet Uliandi, Irjen Eko Hadi Santoso (EH), Irjen Ahria Sonta Nasution (ASN), Kombes Iman Imanuddin (II) dan Brigjen Tedjo Kusumo (TK). ‎ ‎Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menyampaikan Bareskrim Polri telah menetapkan enam tersangka terkait dugaan kasus makar. ‎ ‎"Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri telah menetapkan 6 orang tersangka dalam dugaan tindakan makar," ujar Komjen Asep dalam konferensi pers Selasa, 23 November 2026.

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‎Sebelumnya, pada Jumat, 20 November 2026 Bareskrim Polri menggeledah rumah yang berlokasi di Kelurahan Tengah, Cibinong, Kabupaten Bogor.

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‎Rumah itu dikabarkan milik eks Kapolres Bogor Kombes Pol Iman Imanuddin yang saat ini diduga turut terseret dalam kasus dugaan makar.

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Saat penggeledahan, tim penyidik Bareskrim Polri mengamankan sejumlah dokumen dan spanduk di dalam rumah tersebut.

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‎Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri, Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro menyebut rumah yang diduga milik eks Kapolres Bogor itu diduga dijadikan tempat awal pemufakatan perbuatan makar terhadap pemerintah.

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‎"Dan di sini adalah satu posko yang menjadi dugaan pemufakatan pada perbuatan permulaan perbuatan," ujarnya. (abl)