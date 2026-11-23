RADAR BOGOR – Polemik pembangunan atau renovasi gazebo di Taman Coatesville, Kota Wisata, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor berujung laporan ke polisi. Merasa aspirasinya belum mendapat penyelesaian, warga terdampak menempuh jalur hukum.

Melalui kuasa hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Posko Perjuangan Rakyat (LBH Pospera), mereka melaporkan persoalan tersebut ke Polres Bogor, Senin, 23 November 2026.

Kuasa hukum warga, Alofsen Marbun mengatakan, laporan polisi bukan semata-mata untuk menghentikan pembangunan bangunan yang dipersoalkan. Lebih dari itu, pihaknya meminta pertanggungjawaban hukum atas sejumlah dugaan pelanggaran yang telah terjadi.

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Menurutnya, proses hukum harus tetap berjalan sekalipun nantinya bangunan tersebut dibongkar dan kawasan dikembalikan seperti kondisi semula.

"Kami akan tetap melakukan upaya hukum sampai tuntas, sekalipun nanti dikembalikan seperti semula, para terduga terlapor harus tetap diproses sesuai peraturan perundang-undangan," ujarnya kepada wartawan usai membuat laporan polisi di Polres Bogor.

Advertisement Alofsen menjelaskan, ada tiga persoalan utama yang menjadi dasar laporan warga. Yakni dugaan perusakan fasilitas taman bermain anak, penebangan 11 pohon tanpa izin, serta perubahan fungsi ruang terbuka hijau (RTH) melalui pembangunan bangunan yang dinilai tidak sesuai peruntukannya.

Ia menilai, perubahan itu tidak hanya berdampak pada kondisi fisik kawasan, tetapi juga mengurangi kenyamanan lingkungan yang selama ini dinikmati penghuni perumahan.

Hilangnya fasilitas bermain membuat anak-anak kehilangan ruang beraktivitas, sementara penebangan pepohonan mengubah suasana lingkungan yang sebelumnya rindang menjadi lebih panas.

Padahal, keberadaan taman, gazebo, dan pepohonan menjadi bagian dari fasilitas lingkungan yang turut dipertimbangkan warga saat membeli rumah di kawasan tersebut.

Selain itu, warga turut mempersoalkan pemanfaatan lahan fasilitas umum (fasum). Berdasarkan keterangan Alofsen, luas lahan fasum di kawasan tersebut diperkirakan mencapai 2.200 meter persegi. Namun, sekitar 450 meter persegi disebut telah digunakan untuk pembangunan gazebo atau bangunan baru.