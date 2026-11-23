Semarakkan Milad Muhammadiyah, PCM Jasinga Bogor Giatkan Lomba Panahan
Kegiatan lomba panahan diselenggarakan PCM Jasinga di lapangan Wirasinga Desa Pamagersari Jasinga Bogor.
“Seluruh peserta yang merupakan perwakilan dari anggota-anggota Amal Usaha Muhammadiyah. AUM adalah lembaga, unit usaha, dan program kerja milik Persyarikatan Muhammadiyah yang berfungsi sebagai sarana dakwah dan pelayanan masyarakat di berbagai bidang,” jelas Ketua PCM Muhammadiyah Jasinga, Aris Rismansyah.
Ada beberapa kategori yang diadakan. Seperti panahan horsebow/tradisional, yakni terdiri dari Usia 10 tahun, M Eldiansyah dari SMP atau MTsN, terakhir untuk usia 18 tahun diikuri Aliyah dengan jarak dewasa 15 meter.
Lomba panahan merupakan lomba terakhir dari rangkaian kegiatan yang diselenggarakan PCM Jasinga dalam rangka menyemarakkan milad Muhammadiyah ke 114.
Kegiatan lomba lainnya di antaranya, futsal, volly, tenis meja, bulutangkis dan catur
bidang keagamaan seperti lomba adzan, musabaqoh hifzil qur'an, pildacil
bidang kesenian lomba yaitu marawis atau kasidahan, kaligrafi dan paduan suara.
Selain untuk meramaikan Milad Muhammadiyah, lomba panahan juga digelar bekerjasama dengan PanahMu Kabupaten Bogor.
“Juga menghidupkan kembali syiar panahan sebagai bagian dari sunnah Nabi. Begitupun dengan kegiatan ekskul di sekolah Muhammadiyah dengan harapan menarik minat masyarakat Jasinga untuk menyekolahkan anak-anaknya di sekolah Muhammadiyah,” kata Aris.
Terakhir, adapun juara panahan tingkat SD/MI yang berusia 10 tahun, di antaranya Bintang Dwi Kurnia, Muhammad Eldi Yansah dan keduanya dari SD Munga (Muhammadiyah Jasinga). (pia)
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