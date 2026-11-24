RADAR BOGOR – Sebanyak 7 bakal calon (Balon) kepala desa (Kades) Cikuda mengikuti tahapan seleksi Penggantian Antarwaktu (PAW) di Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Selasa 24 November 2026.

Dari seluruh peserta yang mengikuti proses tersebut, hanya 3 orang yang nantinya dinyatakan lolos.

Seleksi ini, menjadi tahapan penting bagi para bakal calon untuk memperebutkan posisi dalam mekanisme pengisian jabatan antarwaktu.

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Panitia pun menerapkan sejumlah aturan ketat guna menjaga ketertiban dan memastikan pelaksanaan seleksi berlangsung secara terbuka.

Kasi Pemerintahan Kecamatan Parung Panjang, Karnadi menjelaskan, seluruh bakal calon sebelumnya telah menerima pemberitahuan mengenai tata tertib pelaksanaan seleksi.

Advertisement Salah satu aturan yang wajib dipatuhi peserta adalah larangan membawa alat tulis maupun alat komunikasi ke dalam ruang ujian.

"Aturan tata tertib sudah disampaikan kepada masing-masing bakal calon. Peserta tidak diperbolehkan membawa alat tulis maupun alat komunikasi," ujar Karnadi saat memberikan keterangan, Selasa 24 November 2026.

7 Bakal Calon Berebut 3 Kursi Kelulusan

Karnadi menyebutkan, terdapat 7 nama yang mengikuti tahapan seleksi tersebut.

Mereka diantaranya Eka Komara, Retna Sari, Rudi Subarna, Haitami, Samsuri hingga Apen Afendi.

Dari 7 bakal calon tersebut, panitia hanya akan menetapkan tiga peserta yang berhasil melewati tahapan seleksi.