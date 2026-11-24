RADAR BOGOR – Ketua LSM PRB, Johan Pakpahan, mendesak Bupati Bogor Rudy Susmanto mengambil langkah tegas dengan mengevaluasi hingga mencopot pejabat di lingkungan Pemkab Bogor yang dinilai perlu mendapat perhatian.

Desakan tersebut muncul setelah mencuat kabar mengenai dugaan rumah seorang pejabat yang diperiksa terkait penyadapan dalam perkara dugaan makar oleh Mabes Polri.

"Persoalan tersebut seharusnya menjadi bahan pertimbangan bagi Bupati Bogor untuk melakukan evaluasi terhadap jajaran pejabatnya," kata Johan.

Advertisement Ia menilai, masih banyak aparatur yang memiliki kapasitas dan komitmen pengabdian serta layak diberi kesempatan untuk menjalankan tugas pemerintahan.

Johan meminta Bupati tidak mengabaikan persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.

Menurutnya, apabila tidak ada langkah evaluasi maupun sanksi kepegawaian yang diperlukan, bukan tidak mungkin persoalan serupa kembali mencuat di kemudian hari.

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Ia menegaskan, Bupati Bogor perlu bersikap tegas agar kejadian yang menjadi sorotan publik tidak terus berulang dan mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan daerah.

LSM PRB Soroti Sejumlah Persoalan Hukum di Kabupaten Bogor

Johan juga menyoroti berbagai persoalan hukum di Kabupaten Bogor yang menurutnya belum menunjukkan penyelesaian secara jelas.

Ia menyebut sejumlah perkara yang menjadi perhatian publik masih bergulir dan ditangani lembaga penegak hukum, seperti KPK, Polda, maupun Mabes Polri.

Kondisi tersebut, kata dia, menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat. "Terlebih, sejumlah persoalan yang berbeda dinilai masih menggantung sehingga penyelesaiannya terus dinantikan publik," tuturnya.