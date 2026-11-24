RADAR BOGOR – Kesenjangan upah minimum antara Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bekasi menjadi sorotan kalangan buruh menjelang penetapan UMK 2027.

Para buruh di Kabupaten Bogor mendesak pemerintah agar menaikkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) sehingga nilainya bisa mendekati upah di wilayah Bekasi.

Tuntutan tersebut disuarakan sejumlah serikat pekerja melalui aksi demonstrasi di Kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Bogor, Senin 23 November 2026.

Advertisement Koordinator aksi, Komarudin, mengatakan buruh berharap besaran kenaikan upah tahun depan dapat memperkecil jarak dengan Kabupaten Bekasi.

Menurutnya, kedua daerah sama-sama menjadi kawasan penyangga ibu kota sehingga disparitas upah dinilai perlu mendapat perhatian.

"Setidaknya target yang ingin dicapai adalah mendekati Bekasi," kata Komarudin, Selasa 24 November 2026.

Ia menjelaskan, penentuan kenaikan upah berkala mengacu pada sejumlah komponen yang diatur dalam regulasi ketenagakerjaan serta surat edaran terkait.

Perhitungan tersebut antara lain mempertimbangkan kebutuhan hidup layak dan formula kenaikan upah.

"Di mana kenaikan upah berkala itu ada dihitung berdasarkan komponen hidup layak, ada yang berdasarkan formula," jelasnya.

Buruh Soroti Kebutuhan Hidup Layak di Kabupaten Bogor

Komarudin menerangkan, daerah yang besaran upah minimumnya telah memenuhi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) tetap harus mendapatkan kenaikan upah secara berkala. Sebab, kebutuhan masyarakat terus mengalami peningkatan.