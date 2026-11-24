RADAR BOGOR – Persaingan menuju kursi Kepala Desa Cikuda, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor mulai mengerucut.

Dari 7 bakal calon kepala desa yang mengikuti seleksi tambahan, hanya 3 orang yang berhasil meraih nilai tertinggi dan berhak melanjutkan tahapan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu (PAW).

Ketiga nama tersebut adalah Retno, Eka Qomara, dan Apendi.

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Mereka berhasil melewati seleksi tertulis yang menjadi salah satu tahapan penting dalam proses penjaringan calon kepala desa pengganti di Desa Cikuda.

Perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor, Awang menjelaskan, seleksi tambahan wajib dilaksanakan apabila jumlah bakal calon kepala desa PAW melebihi 3 orang.

Advertisement "Untuk seleksi tambahan, khusus PAW, dilaksanakan ketika jumlah calon lebih dari 3 orang. Di Desa Cikuda ini ada tujuh bakal calon, sehingga harus melalui tahapan seleksi," ujar Awang saat memberikan keterangan.

7 Bakal Calon Jalani Seleksi Administrasi dan Tertulis

Awang menjelaskan, proses seleksi bakal calon kepala desa di Desa Cikuda dilakukan melalui beberapa tahapan.

Sebelum mengikuti ujian tertulis, kata dia, seluruh peserta terlebih dahulu melewati pemeriksaan administrasi.

Dalam tahapan tersebut, sejumlah aspek yang diperiksa meliputi usia, pendidikan, dan pengalaman kerja masing-masing bakal calon.

Setelah dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, ketujuh peserta kemudian mengikuti seleksi tertulis untuk mengukur pengetahuan dan pemahaman mereka.