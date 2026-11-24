RADAR BOGOR – Upah Minimum Kota atau UMK Kota Bogor untuk 2027 direncanakan mengalami kenaikan hingga mencapai Rp5.822.374.

Besaran upah minimum tersebut meningkat sekitar Rp385 ribu dibandingkan UMK Kota Bogor tahun sebelumnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Denny Mulyadi, mengungkapkan bahwa kenaikan UMK Kota Bogor tersebut mencapai Rp385.171.

Advertisement Dengan demikian, upah minimum pekerja di Kota Bogor pada 2027 direncanakan berada di angka Rp5,8 juta.

“Jadi sebesar Rp. 5.822.374, dengan kenaikan sebesar Rp 385.171, dari UMK tahun sebelumnya,” ungkap Denny kepada Radar Bogor.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Bogor, Shahib Khan, menjelaskan bahwa UMK pada tahun sebelumnya berada di kisaran Rp5,3 juta.

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Menurut Shahib, penetapan kenaikan upah minimum tersebut didasarkan pada dua pertimbangan utama.

Kedua parameter yang digunakan yakni Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan tingkat inflasi.

Ia menjelaskan, kedua komponen tersebut menjadi bahan pembahasan dalam menentukan besaran kenaikan UMK.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, angka tertinggi dari parameter yang dipertimbangkan kemudian menjadi acuan dalam penetapan kenaikan.