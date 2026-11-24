RADAR BOGOR – Kawasan Stadion Gelora Pakansari dan Jalan Tegar Beriman, Kabupaten Bogor, dipersiapkan menjadi lokasi kegiatan Car Free Night (CFN).

Pemkab Bogor berencana menjadikan agenda Car Free Night ini sebagai kegiatan rutin setiap akhir pekan, dengan uji coba perdana dijadwalkan berlangsung pada Sabtu 28 November 2026.

Program Car Free Night tersebut disiapkan sebagai upaya menghadirkan ruang publik yang lebih hidup sekaligus mendorong perputaran ekonomi masyarakat.

Advertisement Salah satu sasaran utamanya adalah memberikan kesempatan lebih luas bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk mengembangkan usahanya.

Selain menjadi tempat kegiatan ekonomi, CFN juga diharapkan dapat menyediakan ruang bagi generasi muda untuk berkumpul dan melakukan berbagai aktivitas positif.

Bupati Bogor, Rudy Susmanto, mengatakan bahwa penyelenggaraan Car Free Night bukan sekadar menghadirkan pilihan hiburan bagi masyarakat pada malam hari.

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Lebih dari itu, kegiatan tersebut dinilai dapat membuka peluang usaha bagi UMKM seiring meningkatnya aktivitas dan kunjungan masyarakat.

Rudy menilai, kegiatan ini juga berpotensi menjadi pusat aktivitas anak muda. Mereka dapat memanfaatkan ruang tersebut untuk berkumpul, menyalurkan kreativitas, berolahraga, hingga mengikuti beragam kegiatan yang bermanfaat.

"Car Free Night ini memiliki potensi yang baik. Pertama, tentu para pelaku UMKM akan hidup. Kedua, menjadi titik kumpul masyarakat, khususnya anak muda, sehingga mereka memiliki ruang untuk berkumpul dan melakukan aktivitas yang lebih positif," kata Rudy, Selasa 24 November 2026.

Lebih lanjut, Rudy mengungkapkan bahwa Pemkab Bogor ingin mengisi kegiatan Car Free Night dengan beragam aktivitas.