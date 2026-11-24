Menurutnya, mulai hari ini hingga Kamis mendatang, sejumlah titik lokasi akan dinilai oleh Kementrian Lingkungan Hidup (KLH).

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‎Penilaian Adipura meliputi tata kelola sampah, kebersihan lingkungan dan juga pemberdayaan masyarakat terkait kampung ramah lingkungan.

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‎"Penilaian Adipura ada beberapa hal, pertama terkait pasar, penataan kota, pemberdayaan masyarakat, kampung ramah lingkungan ada lima lokasi, mencakup sekolah, kesehatan, keenam terminal transportasi darat lalu ada perkotaan juga," jelasnya.

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‎"Dari seluruh perkantoran ada dua kantor yang akan dinilai. Jadi kantor itu, KLH berharapnya baik kantor maupun perusahaan swasta sudah melakukan pengelolaan sampah secara mandiri," sambungnya.

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‎Tak hanya OPD, Rudy meminta untuk sejumlah desa ikut juga menjaga kebersihan. Karena, kata dia, desa pun turut masuk dalam penilaian di kampung ramah lingkungan.

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‎"Jadi beberapa desa di desa Pabuaran, lalu di Gunung Putri, lalu Kelurahan Pabuaran, titik lokasi yang menentukan dari kementrian lingkungan hidup," tuturnya.

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‎Rudy optimis Pemerintah Kabupaten Bogor mampu meraih Adipura 2026 dari Kementrian Lingkungan Hidup (KLH).

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‎"Kalau optimis harus, semangat harus tetapi kami serahkan sepenuhnya kepada tim penilai," pungkasnya. (abl)