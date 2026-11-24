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Menurutnya, mulai hari ini hingga Kamis mendatang, sejumlah titik lokasi akan dinilai oleh Kementrian Lingkungan Hidup (KLH).Penilaian Adipura meliputi tata kelola sampah, kebersihan lingkungan dan juga pemberdayaan masyarakat terkait kampung ramah lingkungan."Penilaian Adipura ada beberapa hal, pertama terkait pasar, penataan kota, pemberdayaan masyarakat, kampung ramah lingkungan ada lima lokasi, mencakup sekolah, kesehatan, keenam terminal transportasi darat lalu ada perkotaan juga," jelasnya."Dari seluruh perkantoran ada dua kantor yang akan dinilai. Jadi kantor itu, KLH berharapnya baik kantor maupun perusahaan swasta sudah melakukan pengelolaan sampah secara mandiri," sambungnya.Tak hanya OPD, Rudy meminta untuk sejumlah desa ikut juga menjaga kebersihan. Karena, kata dia, desa pun turut masuk dalam penilaian di kampung ramah lingkungan."Jadi beberapa desa di desa Pabuaran, lalu di Gunung Putri, lalu Kelurahan Pabuaran, titik lokasi yang menentukan dari kementrian lingkungan hidup," tuturnya.Rudy optimis Pemerintah Kabupaten Bogor mampu meraih Adipura 2026 dari Kementrian Lingkungan Hidup (KLH)."Kalau optimis harus, semangat harus tetapi kami serahkan sepenuhnya kepada tim penilai," pungkasnya. (abl)
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