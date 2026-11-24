RADAR BOGOR – Fenomena hujan debu berwarna putih membuat warga Kampung Rawa Singa, RT 02 RW 06, Desa Klapanunggal, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, resah.

Debu halus ditemukan menempel di sejumlah tempat duduk, genteng rumah, kendaraan hingga rerumputan di sekitar permukiman warga, Selasa, 24 November 2026.

Salah seorang warga, Manta (62) mengatakan, lapisan debu berwarna putih diketahui saat dirinya melihat kondisi lingkungan pada pagi hari. Debu berwarna putih tampak menempel cukup tebal, terutama di permukaan rumput.

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"Kalau tidak salah, ini sudah tiga hari. Setiap ada udara lembap, debunya turun. Ini sudah ketiga kali," ujarnya kepada Radar Bogor, Selasa, 24 November 2026.

Ia menjelaskan, hingga kini warga belum mengetahui secara pasti asal debu tersebut, warga menduga ada kaitannya dengan aktivitas sejumlah industri di sekitar wilayah Klapanunggal.

Advertisement Kawasan Klapanunggal dikelilingi berbagai kegiatan industri, mulai dari produksi semen, peleburan baja hingga pabrik baterai kendaraan listrik.

Namun, dugaan keterkaitan dengan aktivitas industri itu masih sebatas kekhawatiran warga dan belum dapat dipastikan.

Manta menyebutkan, pihak Kecamatan Klapanunggal telah mendatangi lokasi untuk melakukan pengecekan.

"Tadi ada dari kecamatan satu mobil meneliti debu-debunya, saya kasih tahu ini sama diambil sampelnya tuh yang ada di rumput-rumput itu," ungkapnya.

Di sisi lain, kemunculan hujan debu memunculkan kekhawatiran warga terhadap dampak kesehatan, terutama gangguan pernapasan seperti infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).