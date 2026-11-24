RADAR BOGOR – Aktivitas dugaan sabung ayam di Kampung Jampang, Desa Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, meresahkan masyarakat.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Polsek Gunung Putri turun langsung melakukan pengecekan ke lokasi pada Senin, 23 November 2026.

Pengecekan yang berlangsung sekitar pukul 14.00 WIB itu dipimpin Panit Reskrim Ipda Rudolf bersama lima personel.

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Kapolsek Gunung Putri Kompol Hillal Adi Imawan mengatakan, saat petugas tiba, aktivitas sabung ayam sudah tidak berlangsung, lokasi itu diketahui telah ditinggalkan oleh para pelaku.

Petugas kemudian berkoordinasi dengan ketua lingkungan setempat. Dari hasil koordinasi, diketahui aktivitas sambung ayam telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Advertisement "Kami berharap agar praktik sabung ayam tidak kembali terjadi di wilayahnya sehingga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga," ujarnya kepada Radar Bogor, Selasa, 24 November 2026.

Sebagai langkah pencegahan, petugas bersama warga membongkar tempat yang diduga digunakan sebagai arena sabung ayam agar tidak kembali dimanfaatkan untuk kegiatan serupa.

Kompol Hillal mengungkapkan, Polsek Gunung Putri mengamankan sejumlah barang yang diduga digunakan untuk aktivitas sabung ayam.

Barang bukti yang disita meliputi 11 kurungan ayam berbahan besi, tiga kurungan ayam berbahan bambu, satu karpet merah untuk alas sabung ayam, serta satu set kalangan ayam.

"Polsek Gunung Putri akan terus merespons setiap pengaduan masyarakat serta melakukan langkah-langkah kepolisian terhadap aktivitas yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat," tegasnya.