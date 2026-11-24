‎RADAR BOGOR - Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto dan dugaan makar terus dikembangkan. ‎ ‎Setelah mentepakan enam tersangka, Bareskrim Mabes Polri kini menambah tersangka baru yakni NE yang merupakan manager di PT BUMD Sayaga Wisata, Pemerintah Kabupaten Bogor. ‎ ‎Direktur Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Susatyo Purnomo Condro mengatakan, NE diduga terlibat langsung dalam praktik penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan dugaan tindakan makar.

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‎Diduga NE menerima perintah dari salah satu tersangka yakni mantan Kapolres Bogor Kombes Pol Imanuddin untuk mencetak kaus bertuliskan ACAB serta gambar senjata dengan aksara Arab.

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‎"Peran tersangka II merencanakan melakukan serangan. Serangan menurut ahli bisa fisik, juga non fisik. Maka rekan-rekan sekalian, kami menentukan dari saksi NE yang saat ini menjadi tersangka di Siber," ujarnya Selasa, 24 November 2026.

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‎Hingga saat ini, terhadap NE telah ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri.

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‎Sementara itu Bupati Bogor Rudy Susmanto membenarkan manajer di BUMD PT Sayaga Wisata Bogor terserat dalam kasus dugaan penyadapan dan tindakan makar.

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‎"Saya dapat info (manajer bisnis BUMB Sayaga Wisata terseret) 2 minggu yang lalu," kata Rudy saat dihubungi Radar Bogor, Selasa, 24 November 2026.

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‎Ia menegaskan, terhadap NE, kini telah diberhentikan status kepegawaiannya di Pemerintah Kabupaten Bogor.

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‎"Sudah hampir 2 minggu kalau tidak salah kita terima info ini dan pada saat dikroscek betul langsung saat itu juga kita berhentikan," pungkasnya. (abl)