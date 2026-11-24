Manajer di BUMD Sayaga Wisata Diduga Terseret Kasus Makar, Ini Penjelasan Bupati Bogor
RADAR BOGOR - Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto dan dugaan makar terus dikembangkan.
Setelah mentepakan enam tersangka, Bareskrim Mabes Polri kini menambah tersangka baru yakni NE yang merupakan manager di PT BUMD Sayaga Wisata, Pemerintah Kabupaten Bogor.
Direktur Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Susatyo Purnomo Condro mengatakan, NE diduga terlibat langsung dalam praktik penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan dugaan tindakan makar.
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Diduga NE menerima perintah dari salah satu tersangka yakni mantan Kapolres Bogor Kombes Pol Imanuddin untuk mencetak kaus bertuliskan ACAB serta gambar senjata dengan aksara Arab.
"Peran tersangka II merencanakan melakukan serangan. Serangan menurut ahli bisa fisik, juga non fisik. Maka rekan-rekan sekalian, kami menentukan dari saksi NE yang saat ini menjadi tersangka di Siber," ujarnya Selasa, 24 November 2026.
Hingga saat ini, terhadap NE telah ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri.
Sementara itu Bupati Bogor Rudy Susmanto membenarkan manajer di BUMD PT Sayaga Wisata Bogor terserat dalam kasus dugaan penyadapan dan tindakan makar.
"Saya dapat info (manajer bisnis BUMB Sayaga Wisata terseret) 2 minggu yang lalu," kata Rudy saat dihubungi Radar Bogor, Selasa, 24 November 2026.
Ia menegaskan, terhadap NE, kini telah diberhentikan status kepegawaiannya di Pemerintah Kabupaten Bogor.
"Sudah hampir 2 minggu kalau tidak salah kita terima info ini dan pada saat dikroscek betul langsung saat itu juga kita berhentikan," pungkasnya. (abl)
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