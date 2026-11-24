RADAR BOGOR - Pembangunan Puskesmas Ciderum terus dikebut oleh penyedia jasa yang telah ditunjuk Pemerintah Kabupaten Bogor.

Puskesmas yang terletak di Kecamatan Caringin ini digadang-gadang menjadi salah satu yang termegah dengan tersedianya fasilitas semi rawat inap Poned (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar).

Untuk diketahui, Pemkab Bogor menunjuk PT Kreasindo Fillara Mulya sebagai pihak ketiga dalam merkonstruksi relokasi Puskesmas Ciderum dengan anggaran Rp14,6 miliar.

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"Saat ini pembangunan Puskesmas Ciderum sudah masuk progres 81 persen," ungkap Komisaris PT Kreasindo Fillara Mulya, Rosdianto, Selasa, 24 November 2026.

Dalam prosesnya, ia mengaku ada keterlambatan dalam pemasangan baja yang harus disesuaikan dengan lokasi pembangunan.

Advertisement Meski demikian, pihak ketiga mengambil langkah percepatan pembangunan dengan menggunakan dua shift pada pekerja yang terlibat.

"Shift siang dan malam agar pekerjaan optimal, san sekarang sudah masuk pada tahapan finishing," jelasnya.

Rosdianto menargetkan pembangunan relokasi Puskesmas Ciderum akan selesai tepat waktu sebelum jatuh kontrak pada 29 Desember 2026.

Relokasi Puskesmas Ciderum sendiri merupakan upaya Pemkab Bogor dalam meningkatkan fasilitas kesehatan di wilayah Caringin dan sekitarnya.

Luas tanah yang digunakan yakni sekitar 1.300 meter persegi dengan luas bangunan 900 meter persegi.