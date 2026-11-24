RADAR BOGOR - Puluhan orang dikabarkan terjebak di dalam lubang Penambang Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Ciguha, Nanggung, Kabupaten Bogor.

Advertisement Saat ini Polres Bogor masih melakukan pemeriksaan serta pendalaman terkait informasi tersebut.

Dari informasi yang beredar di media sosial, ada sebanyak 20 orang yang terjebak di dalam lubang tambang emas di wilayah Ciguha, Bantarkaret, Kecamatan Nanggung.

Advertisement Puluhan orang tersebut terjebak setelah lubang tempat mereka berada jebol, hingga terendam air.

Kasi Humas Polres Bogor, Ipda Sigit Wahyudi membenarkan adanya informasi tersebut.

Saat ini, kata Sigit, Kapolres Bogor AKBP Arfan Zulkan Sipayung telah berkoordinasi dengan Polsek Nanggung dan juga aparatur setempat dan akan meninjau ke lokasi kejadian.

"Betul, tapi tidak tahu ke lokasi yang di mana, beliau didampingi kepala desa," ujar Ipda Sigit saat dikonfirmasi Radar Bogor Selasa, 24 November 2026.