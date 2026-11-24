RADAR BOGOR - PT Sayaga Wisata Bogor menghormati proses hukum yang menyeret Manajer Bisnis Development berinisial NE yang diduga terlibat kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan dugaan makar. ‎ Bareskrim Polri menetapkan enam tersangka kasus penyadapan ilegal dan dugaan tindakan makar. Pada pengembangan perkara menambah satu orang tersangka dari sipil yakni NE yang merupakan pegawai Pemerintah Kabupaten Bogor di BUMD PT Sayaga Wisata Bogor dengan jabatan manajer bisnis development. ‎ ‎Direktur Utama (Dirut) PT Sayaga Wisata Bogor, Sambas Setia Permana menyampaikan bahwa, sehubungan dengan proses hukum yang melibatkan NE, pihaknya berkomitmen menjaga profesional, integritas serta tata kelola perusahaan yang baik.

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‎Sambas menyebut sebagai langkah administratif dan organisatoris, PT Sayaga Wisata Bogor telah melakukan pemberhentian terhadap NE sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku di perusahaan.

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‎"Langkah tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab manajemen untuk menjaga keberlangsungan operasional perusahaan, memastikan efektivitas organisasi, serta melindungi kepentingan perusahaan dan para pemangku kepentingan," ujar Sambas Selasa, 24 November 2026.

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‎Ia menegaskan bahwa keputusan ini merupakan langkah korporasi yang didasarkan pada pertimbangan kelembagaan dan administrasi perusahaan, bukan merupakan bentuk penghakiman terhadap proses hukum yang sedang berjalan.

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‎"PT Sayaga Wisata Bogor tetap menghormati asas praduga tak bersalah dan menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," tegasnya.

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‎Meski terjadi kondisi itu, Sambas memastikan seluruh kegiatan operasional dan pelayanan perusahaan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Ia menegaskan, persoalan yang melibatkan individu tidak boleh mengganggu tanggung jawab perusahaan dalam menjalankan tugas dan fungsi korporasi.

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‎"Kami mengimbau seluruh pihak untuk menghormati proses hukum serta tidak mencampuradukkan persoalan pribadi dengan kelembagaan perusahaan sebelum terdapat fakta dan keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap," pungkasnya. (abl)